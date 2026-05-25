Barça: Neue Wechseloption für Fati

Der FC Sevilla könnte in den Poker um Ansu Fati (23) einsteigen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, erwägt der La Liga-Klub einen Transferversuch, sollte Fati signalisieren, dass er in Spanien spielen möchte. In der abgelaufenen Saison war der Offensivakteur vom FC Barcelona an die AS Monaco verliehen.

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Die Monegassen besitzen eine elf Millionen Euro hohe Kaufoption, für eine Festverpflichtung müsste Fati allerdings seine Zustimmung geben. Im Monaco-Trikot erzielte der Rechtsfuß zwölf Tore in 30 Spielen. Sein Vertrag bei Barça läuft bis 2028, ein Verbleib in Katalonien scheint aber ausgeschlossen.