Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder bestätigt Mbangula-Ausfall

von Daniel del Federico
1 min.
SVW-Profi Samuel Mbangula ist frustriert, Trainer Horst Steffen (r.) genervt @Maxppp

Der SV Werder Bremen muss vorerst auf Samuel Mbangula verzichten. Wie die Werderaner offiziell verkünden, hat sich der 22-Jährige am Mittwoch im Training eine muskuläre Verletzung zugezogen. Im anstehenden Abstiegskracher gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) wird der Belgier somit fehlen, über die weitere Ausfallzeit machen die Bremer keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mbangula war im vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro von Juventus Turin an die Weser gewechselt, konnte die hohen Erwartungen bisher jedoch noch nicht erfüllen. Der Flügelspieler wartet mittlerweile seit fünf Partien auf eine Torbeteiligung. Trainer Daniel Thioune bedauert den Ausfall dennoch: „Samuel verfügt über sportliche Qualitäten, auf die wir für die anstehenden Herausforderungen gerne zurückgegriffen hätten. Daher hoffen wir umso mehr, dass er schnellstmöglich wieder für uns auflaufen wird.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert