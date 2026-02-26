Werder bestätigt Mbangula-Ausfall

Der SV Werder Bremen muss vorerst auf Samuel Mbangula verzichten. Wie die Werderaner offiziell verkünden, hat sich der 22-Jährige am Mittwoch im Training eine muskuläre Verletzung zugezogen. Im anstehenden Abstiegskracher gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) wird der Belgier somit fehlen, über die weitere Ausfallzeit machen die Bremer keine Angaben.

Mbangula war im vergangenen Sommer für zehn Millionen Euro von Juventus Turin an die Weser gewechselt, konnte die hohen Erwartungen bisher jedoch noch nicht erfüllen. Der Flügelspieler wartet mittlerweile seit fünf Partien auf eine Torbeteiligung. Trainer Daniel Thioune bedauert den Ausfall dennoch: „Samuel verfügt über sportliche Qualitäten, auf die wir für die anstehenden Herausforderungen gerne zurückgegriffen hätten. Daher hoffen wir umso mehr, dass er schnellstmöglich wieder für uns auflaufen wird.“