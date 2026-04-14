Premier League
Für 2027: Newcastle tütet Transfer ein
1 min.
@Maxppp
Newcastle United sichert sich ein spannendes Offensivtalent. Die Magpies verkünden die Verpflichtung des erst 16-jährigen Flügelstürmers Johan Martínez, der seinen Wechsel nach Erreichen der Volljährigkeit im Sommer 2027 offiziell vollziehen wird. Bis dahin spielt der Ecuadorianer weiter in seiner Heimat für Independiente del Valle.
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Newcastle United @NUFC – 16:00
✍️ We have completed a deal to sign highly-rated Ecuadorian winger Johan Martinez from Independiente del Valle.Bei X ansehen
He will officially join the club after his 18th birthday in the summer of 2027.
Welcome to Newcastle United, Johan! 🇪🇨
He will officially join the club after his 18th birthday in the summer of 2027.
Welcome to Newcastle United, Johan! 🇪🇨
Newcastles Sportdirektor Ross Wilson erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns gegen starke Konkurrenz führender Vereine aus ganz Europa durchgesetzt haben und Johan zu Newcastle United holen konnten. Die Entdeckung und Verpflichtung vielversprechender junger Spieler ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Zukunftsplanung.“
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