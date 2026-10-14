Robin Koch (30) will nach der öffentlichen Kritik seines Trainers Adi Hütter weiterhin Verantwortung übernehmen. Laut der ‚Bild‘ ist es für den Innenverteidiger keine Option, die Kapitänsbinde freiwillig an Jonathan Burkardt (26) abzugeben. Letztlich liegt die Entscheidung bei Hütter und ist wohl noch nicht gefallen. Der SGE-Coach wolle Koch in dieser Trainingswoche genau beobachten und ein Gespräch mit ihm führen. Wichtig sei Hütter, dass Koch mit Leistung vorangehe und Selbstreflexion sowie Eigenverantwortung zeige.

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Hütter hatte nach dem 0:6 gegen RB Leipzig gesagt: „Von einem Führungsspieler und Kapitän erwarte ich einfach etwas anderes. Wenn du 16 Tore bekommst und Leader in der Abwehr bist, dann setze ich irgendwann auch mal ein Zeichen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich erwarte mehr von Robin.“ Am Freitag (20:30 Uhr) steht für Frankfurt die Partie gegen den 1. FC Köln auf dem Programm.