Gladbach: Wolf steht Wechsel offen gegenüber

Hannes Wolf schließt einen Abschied von Borussia Mönchengladbach nicht aus. Wie der Offensivspieler in der ‚Sky Austria‘-Sendung ‚Die Abstauber‘ erzählt, wird er sich „mit Gladbach, meiner Familie und meinem Berater zusammensetzen, wenn was Anständiges kommt“. Eine Rückkehr nach Österreich könne sich der 24-Jährige in absehbarer Zeit nicht vorstellen, auch nicht zu RB Salzburg.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die vergangenen vier Jahre waren nicht so einfach. Davon lasse ich mich aber nicht unterkriegen und ich versuche, dranzubleiben“, zieht Wolf nach seinem Wechsel zu RB Leipzig und anschließend zu Gladbach ein Zwischenfazit. Bei den Fohlen bekommt der Flügelspieler in der laufenden Saison keinen Fuß auf den Boden, in 17 Einsätzen sind für Wolf erst 421 Spielminuten zu verzeichnen. Der Linksfuß, der noch einen Kontrakt bis 2024 besitzt, erklärt: „Mir fehlt auch das Gefühl, Woche für Woche auf dem Rasen zu stehen. Generell ist es sehr schwierig in Gladbach. Ich habe zwar einige Einsätze gehabt, aber nicht so viele, wie ich mir vorgestellt habe. Ich hatte eine schwere Verletzung, deswegen bin ich in der aktuellen Situation.“

Lese-Tipp

Medien: Ranos unterschreibt in Gladbach