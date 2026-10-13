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Carvajal hat unterschrieben

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Dani Carvajal applaudiert @Maxppp

Dani Carvajal schließt sich mit Verspätung dem FC Getafe an. Wie Fabrizio Romano berichtet, wurde der Transfer der 34-jährigen Rechtsverteidigers von La Liga genehmigt. Noch am heutigen Dienstag wird der 52-fache spanische Nationalspieler seinen Vertrag beim Madrider Vorortklub unterzeichnen.

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Update (10:23 Uhr): Mittlerweile hat Getafe die Carvajal-Verpflichtung offiziell bestätigt.

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich Spieler und Klub mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Aufgrund von Problemen mit dem spanischen Financial Fairplay und der Gehaltsobergrenze war der Deal zwischenzeitlich auf Eis gelegt worden. Carvajal wechselt ablösefrei zu Getafe, sein Vertrag bei Real Madrid lief Ende Juni aus

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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