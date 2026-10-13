Dani Carvajal schließt sich mit Verspätung dem FC Getafe an. Wie Fabrizio Romano berichtet, wurde der Transfer der 34-jährigen Rechtsverteidigers von La Liga genehmigt. Noch am heutigen Dienstag wird der 52-fache spanische Nationalspieler seinen Vertrag beim Madrider Vorortklub unterzeichnen.

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Update (10:23 Uhr): Mittlerweile hat Getafe die Carvajal-Verpflichtung offiziell bestätigt.

✍️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Daniel Carvajal, nuevo jugador del Getafe CF. Unter der Anzeige geht's weiter October 13, 2026

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich Spieler und Klub mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Aufgrund von Problemen mit dem spanischen Financial Fairplay und der Gehaltsobergrenze war der Deal zwischenzeitlich auf Eis gelegt worden. Carvajal wechselt ablösefrei zu Getafe, sein Vertrag bei Real Madrid lief Ende Juni aus