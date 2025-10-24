Winter-Abgang: Gerüchte um drei Bayern-Stars

Minjae Kim (28/Vertrag bis 2028)

Bayerns Ersatz-Innenverteidiger glänzte einst bei der SSC Neapel und hat daher in Italien einen Markt. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ denken der AC Mailand und Juventus Turin über einen Wintervorstoß nach. Auch bei Inter Mailand soll Kims Name gefallen sein. Dessen Bayern-Gehalt im zweistelligen Millionenbereich wirkt jedoch abschreckend. Die Münchner wollen den Südkoreaner im kommenden Sommer gerne abgeben – im Winter wäre das aber nur mit passendem Ersatz denkbar.

Raphaël Guerreiro (31/Vertrag bis 2026)

Links hinten, rechts hinten, im Zentrum, links vorne oder auf der Zehn: Der Portugiese ist nirgendwo gesetzt, aber die wichtige Allzweckwaffe von Vincent Kompany. Entsprechend aussichtslos ist wohl das konkrete Interesse von Juventus an Guerreiro. Die Bayern wägen ihrerseits sogar ab, ob man dem technisch versierten Linksfuß nochmal eine Vertragsverlängerung anbieten soll. Stand jetzt ist Guerreiro im Sommer ablösefrei zu haben.

Leon Goretzka (30/Vertrag bis 2026)

Das gilt auch für den deutschen Nationalspieler. Goretzka fühlt sich in München wohl und würde am liebsten nochmal verlängern. Doch die Bayern bieten bislang keinen neuen Vertrag. Fenerbahce befindet sich laut der ‚Bild‘ schon für den Winter in Lauerstellung. Der Klub aus Istanbul wird von Domenico Tedesco trainiert, mit dem Goretzka einst schon bei Schalke 04 erfolgreich zusammenarbeitete. Allzu große Hoffnungen auf den Zuschlag sollte man sich am Bosporus aber wohl nicht machen.