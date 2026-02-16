Ohne Schlotterbeck & Süle: So könnte der BVB spielen

Über die dünn besetzte Defensive von Borussia Dortmund wurde bereits ausgiebig geredet und geschrieben. Die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl müssen sich Vorwürfe gefallen lassen, sehenden Auges ins Verderben zu laufen. Schließlich hat man auf dem Wintertransfermarkt nicht gehandelt. Vor dem morgigen Aufeinandertreffen (21 Uhr) gegen Atalanta Bergamo in den Champions League-Playoffs haben die Abwehrsorgen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Langzeitverletzten Filippo Mané und Emre Can fallen auch Nico Schlotterbeck (muskuläre Probleme) und Niklas Süle (Oberschenkelzerrung) gegen die Italiener aus. Mit Waldemar Anton und unter Abstrichen Ramy Bensebaini stehen Trainer Niko Kovac damit nur zwei gestandene Innenverteidiger zu Verfügung. Die Dreierkette komplettieren dürfte entweder Nachrücker Luca Reggiani oder der einrückende Julian Ryerson.

Auf der Pressekonferenz wollte sich der kroatische Übungsleiter nicht in die Karten schauen lassen: „Es ist die Aufgabe eines Trainers, Lösungen zu finden und kreativ zu sein. Wir haben einige Möglichkeiten. Wir können auch Salih Özcan zurückziehen oder das System ändern. Bis morgen 21 Uhr werden wir einen Spieler finden, der die Situation ausfüllen wird.“ Neben Reggiani wurden auch Elias Benkara und Danylo Krevsun von der U23 nachnominiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ballert Guirassy weiter?

In der Angriffspitze dürfte Serhou Guirassy seinen Platz vorerst sicher haben. Der Guineer hat rechtzeitig zu seiner Form zurückgefunden und traf in den vergangenen drei Spielen fünfmal. Dahinter dürfte Maximilian Beier nach seinem Tor beim 4:0 gegen den 1. FSV Mainz die besten Karten auf einen Startplatz haben.

Bei Atalanta hapert es dagegen in der Offensive. Mit Giacomo Raspadori fällt einer der wichtigsten Offensivakteure sowohl im Hin- als auch im Rückspiel verletzt aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte der BVB spielen