Frankfurt: Die Details zum Ekitike-Deal

Hugo Ekitike (21) verzichtet für den festen Wechsel zu Eintracht Frankfurt auf eine ordentliche Stange Geld. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kassiert der Stürmer bei den Adlern künftig drei Millionen Euro jährlich. Bei seinem Ex-Klub Paris St. Germain bezog der 21-Jährige noch ein Gehalt von sieben Millionen Euro. Als Ablöse fließen 16,5 Millionen Euro. Rechnet man die 3,5 Millionen Euro Leihgebühr hinzu, fließt eine Gesamtsumme von 20 Millionen Euro für Ekitike nach Paris.

Damit zählt der junge Franzose zu den teuersten Neuzugängen der Frankfurter Vereinsgeschichte. Obwohl Ekitike nur einen Treffer in 13 Einsätzen erzielen konnte, glaub man in der Mainmetropole an sein Potenzial. Bei der heutigen Verkündung der Verpflichtung sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Hugo hat in seinen bisherigen Einsätzen angedeutet, welche Qualität in ihm steckt. Wir sind von seinem großen Potenzial fest überzeugt und freuen uns darauf, ihn über die aktuelle Saison hinaus im Eintracht-Trikot zu sehen.“