Troy Parrott zieht es nach Spanien. Wie Matteo Moretto berichtet, steht der 24-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Betis Sevilla. Die Verdiblancos haben sich mit AZ Alkmaar auf eine Ablöse in Höhe von 17 Millionen Euro verständigt.

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Parrott war im Sommer 2024 für vier Millionen Euro von Tottenham Hotspur in die Niederlande gewechselt und erzielte seitdem 51 Tore in 97 Pflichtspielen. Seine Treffsicherheit ließ zuletzt auch verschiedene Bundesligisten aufhorchen: So hatte RB Leipzig den irischen Nationalspieler in diesem Sommer auf dem Zettel und auch der VfB Stuttgart zeigte in der Vergangenheit Interesse.