Konstantelias in Dortmund gelandet

Der Transfer von Giannis Konstantelias zu Borussia Dortmund rückt schnell näher. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist der griechische Flügelspieler mittlerweile in Dortmund gelandet. Gleichwohl betont das BVB-nahe Medium, dass die Verhandlungen zwischen Schwarz-Gelb und PAOK Saloniki immer noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

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Es wäre jedoch überraschend, wenn diese nicht zeitnah erfolgen würde. Griechischen Medien zufolge ist mit einer Ablöse-Übereinkunft in Höhe von rund 30 Millionen Euro zu rechnen. Der 23-jährige Konstantelias wird den BVB-Kader an Stelle von Said El Mala (19) verstärken, dessen Verpflichtung am Freitag platzte.