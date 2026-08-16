Menü Suche
Kommentar 28
Bundesliga

Konstantelias in Dortmund gelandet

von Tristan Bernert - Quelle: Ruhr Nachrichten
Giannis Konstantelias im Trikot von PAOK Saloniki @Maxppp

Der Transfer von Giannis Konstantelias zu Borussia Dortmund rückt schnell näher. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist der griechische Flügelspieler mittlerweile in Dortmund gelandet. Gleichwohl betont das BVB-nahe Medium, dass die Verhandlungen zwischen Schwarz-Gelb und PAOK Saloniki immer noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es wäre jedoch überraschend, wenn diese nicht zeitnah erfolgen würde. Griechischen Medien zufolge ist mit einer Ablöse-Übereinkunft in Höhe von rund 30 Millionen Euro zu rechnen. Der 23-jährige Konstantelias wird den BVB-Kader an Stelle von Said El Mala (19) verstärken, dessen Verpflichtung am Freitag platzte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (28)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
PAOK
Giannis Konstantelias

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
PAOK Logo PAOK Saloniki
Giannis Konstantelias Giannis Konstantelias
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert