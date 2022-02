Mbappé spricht über seine Zukunft

Kylian Mbappé wurde nach dem gestrigen 1:0 im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Real Madrid natürlich auch nach seiner Zukunft befragt. Der Stürmer von Paris St. Germain hielt sich bedeckt, was seine Pläne angeht. „Die K.o.-Runde wird meine Zukunft nicht beeinflussen. Ich weiß, dass ich in einer der besten Mannschaften der Welt spiele, ich werde diese Saison 100 Prozent geben und dann sehen wir weiter. Ich habe noch nichts entschieden“, so Mbappé am Mikrofon bei ‚Movistar‘.

Ob der 23-Jährige damit die volle Wahrheit gesprochen hat, bleibt fraglich. Medienberichte aus Spanien und Frankreich legten zuletzt nahe, dass Mbappé bereits bei Real Madrid unterschrieben hat. Von einem Sechsjahresvertrag war die Rede.