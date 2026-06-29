WM-Knipser Mahmic in die Bundesliga?

Ermin Mahmic hat das Interesse mehrerer Bundesliga-Klubs geweckt. Wie ‚Sky‘ berichtet, befinden sich Eintracht Frankfurt, der 1. FC Köln, die TSG Hoffenheim und Mainz 05 im Austausch mit dem bosnischen WM-Fahrer. Dessen Klub Slovan Liberec fordere jedoch eine Ablöse von mehr als zehn Millionen Euro, was einen möglichen Transfer erschweren soll.

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Interessierte Klubs aus der Serie A und Premier League sollen deshalb aktuell bessere Karten haben. Mahmic kam bei der WM in zwei von drei Spielen als Joker für Bosnien zum Einsatz. Trotz nur 27 Minuten Einsatzzeit traf der 21-jährige Offensivspieler zweimal.