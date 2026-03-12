Champions League: Die FT-Topelf der Achtelfinal-Hinspiele

Die Achtelfinalhinspiele in der Champions League verliefen ereignis- und torreich. Der FC Bayern fertigte Atalanta Bergamo mit 6:1 ab, Bayer Leverkusen hatte den FC Arsenal beim 1:1 am Rande einer Niederlage. Beide Teams sind in der FT-Topelf vertreten, ein Duo teilt sich die Auszeichnung zum Spieler des Spieltags.
Spieler des Spieltags: Michael Olise & Federico Valverde
Beim 6:1-Kantersieg des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo glänzte Olise in allen Belangen. Seine beiden sehenswerten Treffer waren da nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Der dribbelstarke Franzose sorgte stets für Torgefahr, agierte geistesgegenwärtig beim schnellen Ausführen der Ecke vor dem 1:0 durch Josip Stanisic und bereitete das 3:0 durch Serge Gnabry direkt vor.
Am Mittwochabend legte Federico Valverde mit einer Galavorstellung nach. Beim 3:0-Erfolg von Real Madrid gegen Manchester City besorgte der Uruguayer alle drei Tore der Königlichen. Valverde erwischte einen erstklassigen Tag, lieferte eine historische Leistung und teilt sich deshalb den Thron mit Olise.
Die FT-Topelf
Wer war euer Spieler der Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League?
Die Ergebnisse im Überblick
- Galatasaray - FC Liverpool 1:0
- Atalanta - FC Bayern 1:6
- Atlético - Tottenham 5:2
- Newcastle - FC Barcelona 1:1
- Bayer 04 - FC Arsenal 1:1
- Bodö/Glimt - Sporting 3:0
- PSG - FC Chelsea 5:2
- Real Madrid - ManCity 3:0
