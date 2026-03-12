Champions League: Die FT-Topelf der Achtelfinal-Hinspiele

Spieler des Spieltags: Michael Olise & Federico Valverde

Beim 6:1-Kantersieg des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo glänzte Olise in allen Belangen. Seine beiden sehenswerten Treffer waren da nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Der dribbelstarke Franzose sorgte stets für Torgefahr, agierte geistesgegenwärtig beim schnellen Ausführen der Ecke vor dem 1:0 durch Josip Stanisic und bereitete das 3:0 durch Serge Gnabry direkt vor.

Am Mittwochabend legte Federico Valverde mit einer Galavorstellung nach. Beim 3:0-Erfolg von Real Madrid gegen Manchester City besorgte der Uruguayer alle drei Tore der Königlichen. Valverde erwischte einen erstklassigen Tag, lieferte eine historische Leistung und teilt sich deshalb den Thron mit Olise.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler der Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League? Michael Olise (FC Bayern) Federico Valverde (Real Madrid) Uğurcan Çakır (Galatasaray) Khvicha Kvaratskhelia (Paris St. Germain) Julián Alvarez (Atlético Madrid) Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen) ein anderer Spieler Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick