Menü Suche
Kommentar 11
FT-Kurve UEFA Champions League

Champions League: Die FT-Topelf der Achtelfinal-Hinspiele

Die Achtelfinalhinspiele in der Champions League verliefen ereignis- und torreich. Der FC Bayern fertigte Atalanta Bergamo mit 6:1 ab, Bayer Leverkusen hatte den FC Arsenal beim 1:1 am Rande einer Niederlage. Beide Teams sind in der FT-Topelf vertreten, ein Duo teilt sich die Auszeichnung zum Spieler des Spieltags.

von Die Redaktion
1 min.
Michael Olise Federico Valverde @Maxppp

Spieler des Spieltags: Michael Olise & Federico Valverde

Beim 6:1-Kantersieg des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo glänzte Olise in allen Belangen. Seine beiden sehenswerten Treffer waren da nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Der dribbelstarke Franzose sorgte stets für Torgefahr, agierte geistesgegenwärtig beim schnellen Ausführen der Ecke vor dem 1:0 durch Josip Stanisic und bereitete das 3:0 durch Serge Gnabry direkt vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Mittwochabend legte Federico Valverde mit einer Galavorstellung nach. Beim 3:0-Erfolg von Real Madrid gegen Manchester City besorgte der Uruguayer alle drei Tore der Königlichen. Valverde erwischte einen erstklassigen Tag, lieferte eine historische Leistung und teilt sich deshalb den Thron mit Olise.

Die FT-Topelf

defaultAltAttribute
Wer war euer Spieler der Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League?
- Ende in 20h
Bild wird erstellt

Die Ergebnisse im Überblick

  • Galatasaray - FC Liverpool 1:0
  • Atalanta - FC Bayern 1:6
  • Atlético - Tottenham 5:2
  • Newcastle - FC Barcelona 1:1
  • Bayer 04 - FC Arsenal 1:1
  • Bodö/Glimt - Sporting 3:0
  • PSG - FC Chelsea 5:2
  • Real Madrid - ManCity 3:0
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (11)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
FC Bayern
Michael Olise

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Michael Olise Michael Olise
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert