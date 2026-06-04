50 Millionen: Köln segnet El Mala-Verkauf ab

Said El Mala (19) könnte Anthony Modeste (38), 2018 für rund 35 Millionen Euro zu Tianjin Quanjian gewechselt, zeitnah als teuersten Verkauf des 1. FC Köln ablösen. Laut der ‚Bild‘ will der Bundesligist das jüngste Angebot für den Senkrechtstarter annehmen.

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Konkret geht es um ein 50-Millionen-Paket, das der FC Brentford den Kölnern in Aussicht stellt. 45 Millionen Euro würden die Geißböcke als Sockelablöse kassieren, hinzukommen leicht erreichbare Boni sowie eine 15-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

Geschäftsführer Sport Thomas Kessler muss den Deal nun lediglich vom Gemeinsamen Ausschuss absegnen lassen – davon ist laut der ‚Bild‘ aber auszugehen. Zudem steht noch das finale Go von Familie El Mala aus. Der Spieler selbst soll sich schon für Brentford entschieden haben, seine Mutter und Beraterin Sabrina werde sich aber erst am morgigen Freitag mit einer Entscheidung melden.

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Schneller Vollzug zeichnet sich ab

Wird auch diese Hürde genommen, könnte der Transfer zeitnah abgewickelt werden, womöglich schon an diesem Wochenende. El Mala, der in der abgelaufenen Spielzeit 13 Tore und fünf Vorlagen in 34 Bundesligapartien verbuchte, winkt auf der Insel ein Jahresgehalt über vier Millionen Euro. Die Kölner wiederum wollen die eingenommene Ablöse unter anderem in den Kaderumbruch reinvestieren.

Update: Laut der ‚Bild‘ hat sich El Mala gegen einen Transfer zu Brentford entschieden.