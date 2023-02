Fulhams großer Rückhalt: Leno über Karriereplan & DFB-Rückkehr

Einen „Top-Top-Top-Keeper“ nannte Marco Silva Bernd Leno vor gut drei Wochen. Da hatte der portugiesische Trainer des FC Fulham einen 2:1-Sieg seiner Cottagers gegen den FC Chelsea gesehen. Garant für den Sieg: Ein Leno in Gala-Form, der alles von der Linie kratzte, was die Blues auf seinen Kasten feuerten.

Mit 82 Paraden im Saisonverlauf liegt der 30-Jährige hinter David Raya (86) vom FC Brentford in diesem Ranking auf Platz unter den Torhütern der Premier League. Logisch: Ein kleinerer Verein wie Aufsteiger Fulham, aktuell auf einem ganz starken siebten Tabellenplatz, bekommt im Schnitt mehr Schüsse auf sein Tor als einer der Topklubs – mehr Chancen für Leno, sich auszuzeichnen.

Diese hat der Schwabe eindrucksvoll für sich genutzt. Nun soll die Premier League-Karriere nach der Stagnation beim FC Arsenal noch einmal so richtig Fahrt aufnehmen. Eine Bundesliga-Rückkehr ist vorerst kein Thema. „Mir haben Leute gesagt: Komm zurück nach Deutschland. Da bist du wieder im Schaufenster und kannst europäisch spielen“, erzählt Leno im Gespräch mit dem ‚kicker‘, „aber mal ganz ehrlich: Für mich ist die Premier League nach wie vor die beste Liga der Welt.“

„So ticke ich einfach nicht“

„Hier in England“, führt der 1,90-Mann aus, „spielt man zehn-, zwölf-, vierzehnmal gegen europäische Topteams in einer Saison.“ In eine kleinere Liga wolle er vorerst nicht wechseln. „So ticke ich einfach nicht. Man weiß ja nie, was passiert. Aber der Alltag ist und bleibt eben die Liga, und in der Premier League hast du Woche für Woche fast immer ein Topspiel.“

Klappt es auf der Insel weiter so gut wie in den vergangenen Wochen und Monaten, könnte Leno bald auch wieder in den Kreis der Nationalmannschaft zurückkehren. Er sagt: „Natürlich habe ich das Thema noch auf dem Schirm. Mit Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg stehe ich im Austausch. […] Dadurch, dass jetzt wieder ein Platz frei ist, hoffe ich, dass ich den Trainerstab beim DFB mit meinen Leistungen überzeuge.“ Davon ist Stand jetzt auszugehen.