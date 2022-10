Freiburg: Neuzugang Röhl muss sich gedulden

Beim SC Freiburg will man Merlin Röhl weiter behutsam an die Profis heranführen. Trainer Christian Streich erklärt gegenüber dem ‚kicker‘: „Wir hatten ein längeres Gespräch mit ihm, zuletzt hatte er eine Weisheitszahn-OP. Wir haben ihm gesagt, dass es besser wäre, wenn er am Samstag wieder in der 3. Liga spielt. Denn die Einsatzzeiten, die er gerade in der 3. Liga bekommt, helfen ihm. Auch dafür, wenn er vielleicht in drei, vier Wochen in einem Bundesliga- oder Europa-League-Spiel auf dem Platz steht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Röhl wurde als einzig fitter Feldspieler nicht für den Europa League-Kader der Breisgauer gegen den FC Nantes (heute, 18:45Uhr) nominiert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, im Sommer für immerhin 2,9 Millionen Euro vom FC Ingolstadt verpflichtet, muss damit weiter auf seinen ersten Profi-Einsatz für Freiburg warten. Für die zweite Mannschaft kam Röhl bislang in fünf Drittligapartien zum Einsatz.