Gala schnappt sich 25-Millionen-Angreifer

von Julian Jasch - Quelle: Sky | Fabrizio Romano
Yáser Asprilla mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Galatasaray bedient sich in der spanischen La Liga. ‚Sky‘ zufolge leiht der türkische Tabellenführer Offensivspieler Yáser Asprilla (22) bis zum Sommer vom FC Girona aus. Aufnahmen von Fabrizio Romano zeigen den Linksfuß mit seinen Beratern auf dem Weg in die Türkei.

Laut dem Bezahlsender beinhaltet der Deal eine Kaufoption über 23 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Boni, die im Anschluss an die Saison nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen verpflichtend greift. Eine Leihgebühr soll hingegen nicht fällig werden.

