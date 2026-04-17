VfB: Neuer Anlauf bei Bardghji

Schon vor seinem Wechsel vom FC Kopenhagen zum FC Barcelona machte der VfB Stuttgart Roony Bardghji Avancen. Im Transferduell mit den Katalanen zogen die Schwaben jedoch den Kürzeren. Dass sich der Flügelstürmer im Camp Nou bislang aber noch nicht als Stammkraft etablieren konnte, lässt die Gerüchteküche brodeln.

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Dahingehend wird auch der VfB Stuttgart wieder mit Bardghji in Verbindung gebracht. Laut der ‚Sport‘ hat sich der VfB kürzlich erneut nach der Situation des 20-Jährigen erkundigt. Darüber hinaus klopften Vertreter der AS Monaco und vom FC Porto an, um zu eruieren, ob der schwedische Nationalspieler im Sommer auf den Markt kommt.

Nur Leihe möglich?

Obwohl sich der Linksfuß bei Barça durchsetzen will und die Verantwortlichen im Klub weiter auf den Jungprofi setzen wollen, ist eine Trennung im Sommer – möglicherweise nur auf Zeit – denkbar. Wettbewerbsübergreifend kam der Dribbler in der laufenden Saison nur auf 616 Einsatzminuten. Zu wenig für Bardghji, der auf seiner Lieblingsposition ausgerechnet mit Ausnahmekicker Lamine Yamal (18) um Spielzeit konkurriert.

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Seine Unzufriedenheit äußerte Bardghji bereits in der vergangenen Länderspielpause. In Barcelona hat man durchaus Verständnis für das Talent, so die spanische Tageszeitung. Abgeben will man Bardghji allerdings ungern, da er als Backup für Yamal eine wichtige Rolle in der Kaderplanung einnimmt.

Sollte der Rechtsaußen allerdings auf einen Wechsel drängen und diesen Wunsch bei der Vereinsführung hinterlegen, würden sich die Barça-Bosse ernsthaft damit beschäftigen, heißt es weiter. Zur Debatte stünde jedoch nur eine Leihe. Bardghjis Vertrag in Barcelona ist noch bis 2028 gültig. Ob sich der VfB auf eine reine Leihe – ohne Möglichkeit auf einen permanenten Transfer – einlassen würde, ist fraglich.