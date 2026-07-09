Der Abgang von Mio Backhaus (22) zum SC Freiburg hinterlässt beim SV Werder Bremen eine große Lücke. Diese soll nicht nur der festverpflichtete Karl Hein (24) füllen, sondern auch Alexander Schlager von RB Salzburg.

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Wie die ‚Salzburger Nachrichten‘ berichten, steht der 30-Jährige unmittelbar vor dem Wechsel aus Österreich an die Weser. Da Schlager in Salzburg eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag steht, wird eine Ablöse fällig. Für den Torhüter der österreichischen Nationalmannschaft ist der Schritt nach Deutschland die erste Station im Ausland.

Bei der Weltmeisterschaft konnte Schlager mit starken Leistungen glänzen, auch in Salzburg zählte er seit seiner Ankunft vor drei Jahren zu den Führungsspielern. In Bremen wird er den direkten Konkurrenzkampf mit Hein aufnehmen und soll schon am Wochenende zum Trainingsauftakt auf dem Platz stehen.