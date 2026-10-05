VfB-Pechvogel verletzt abgereist

Nikolas Nartey ist aufgrund von muskulären Problemen früher von der dänischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Das gibt der VfB Stuttgart bekannt. Der 26-Jährige gehörte daher auch nicht zum dänischen Kader bei der Nations League-Partie am gestrigen Sonntagabend gegen Wales (1:0).

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Nikolas Nartey vorzeitig zurückgekehrt Der 26-Jährige gehörte aufgrund von muskulären Problemen beim UEFA Nations League-Spiel am Sonntagabend zwischen Wales und Dänemark nicht zum Kader. Unter der Anzeige geht's weiter October 5, 2026

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Am vergangenen Donnerstag absolvierte Nartey bei einem Kurzeinsatz gegen Portugal (2:4) sein bisher zweites Länderspiel. Ob der flexibel einsetzbare Profi den Schwaben am Samstag (15:30 Uhr) in der Bundesliga gegen den SC Paderborn zur Verfügung steht, darüber macht der VfB keine Angabe. In der Vergangenenheit war der Pechvogel schon mehrfach verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt.