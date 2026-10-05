Menü Suche
Kommentar
UEFA Nations League

VfB-Pechvogel verletzt abgereist

von Martin Schmitz - Quelle: vfb.de
1 min.
Nikolas Nartey im Trikot der dänsichen Nationalmannschaft @Maxppp

Nikolas Nartey ist aufgrund von muskulären Problemen früher von der dänischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Das gibt der VfB Stuttgart bekannt. Der 26-Jährige gehörte daher auch nicht zum dänischen Kader bei der Nations League-Partie am gestrigen Sonntagabend gegen Wales (1:0).

Unter der Anzeige geht's weiter
Unter der Anzeige geht's weiter

Am vergangenen Donnerstag absolvierte Nartey bei einem Kurzeinsatz gegen Portugal (2:4) sein bisher zweites Länderspiel. Ob der flexibel einsetzbare Profi den Schwaben am Samstag (15:30 Uhr) in der Bundesliga gegen den SC Paderborn zur Verfügung steht, darüber macht der VfB keine Angabe. In der Vergangenenheit war der Pechvogel schon mehrfach verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Bundesliga
Stuttgart
Dänemark
Nikolas Nartey

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Dänemark Flag Dänemark
Nikolas Nartey Nikolas Nartey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert