Medien: Rudy unterschreibt in Hoffenheim

Sebastian Rudy wird offenbar einen neuen Vertrag bei der TSG Hoffenheim unterzeichnen. Nachdem der Mittelfeldspieler vor einigen Tagen seinen Kontrakt beim FC Schalke 04 auflöste, ist er sich nun laut ‚kicker‘ mit den Kraichgauern über einen Zweijahresvertrag einig geworden.

Die Bezüge sollen den Bericht zufolge aber im Vergleich zu seinem Gehalt auf Schalke stark reduziert sein. Der 31-Jährige wurde bei den Königsblauen mit kolportierten vier Millionen Euro Jahresgehalt entlohnt. In Hoffenheim stand Rudy bereits zwischen 2010 und 2017 sowie leihweise in den vergangenen beiden Spielzeiten auf dem Platz. Insgesamt absolvierte er in seiner Karriere bereits 280 Pflichtspiele für die TSG.

Vor allem aus Italien soll es zuletzt Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des 31-Jährigen gegeben haben. Die AS Rom, die SSC Neapel und der FC Bologna streckten ihre Fühler nach dem ehemaligen deutschen Nationalspieler aus. Nun ist jedoch der Verbleib in seinem bekannten Umfeld bei der TSG so gut wie sicher.