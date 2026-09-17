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Bundesliga

Kompany: Klare Prognose bei Urbig

von Fabian Ley
1 min.
Bayern-Torwart Jonas Urbig @Maxppp

Vincent Kompany ist sich sicher, dass Jonas Urbig (23) eines Tages Stammtorhüter der deutschen Nationalmannschaft wird. Der Cheftrainer des FC Bayern sagte auf der heutigen Medienrunde über seinen Schützling: „Man muss natürlich auch ein bisschen für die Zukunft planen – auch bei der Nationalmannschaft. Wenn einer glaubt, dass Jonas nicht die Nummer eins von Deutschland wird, dann glaube ich, dass derjenige einen großen Fehler macht. Der Junge wird irgendwann die Nummer eins sein.“

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Kompany führte seine klare Prognose aus: „Wann das sein wird, wird natürlich Jürgen Klopp entscheiden – ob das in einem oder in fünf Jahren sein wird, da habe ich keine Ahnung. Aber die Torwartsituation ist manchmal auch ein bisschen anders. Gerade wenn man die Nummer zwei von einem der besten Torhüter aller Zeiten ist, dann muss man auch ein klein bisschen den Kontext beachten.“ Obwohl Urbig bei Bayern derzeit noch die Stellvertrerer-Rolle von Manuel Neuer (40) innehat, ist der Ex-Kölner von Bundestrainer Klopp für die kommenden Länderspiele nominiert worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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