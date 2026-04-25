Für lau: Torjäger Dieng in die Bundesliga?

Stürmer Bamba Dieng vom FC Lorient könnte im Sommer nach Deutschland wechseln. Laut Sacha Tavolieri ist neben Real Betis auch der SC Freiburg am Senegalesen interessiert. Da Diengs Vertrag im Sommer ausläuft, wäre er ablösefrei zu haben.

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In der Ligue 1 ist der 26-Jährige der erfolgreichste Torschütze bei Lorient. In 18 Partien konnte Dieng neunmal knipsen. In der Pole Position befinde sich aktuell Betis.