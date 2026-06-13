Kleines Geheimnis bleibt: So könnte Deutschland gegen Curaçao spielen

Die meistdiskutierteste Personalie der vergangenen Wochen wird wohl im Tor stehen. Manuel Neuer (40) hat seine Wadenverletzung gerade rechtzeitig auskuriert und soll sich gegen den Karibikstaat die nötige Sicherheit abholen. Die Viererkette vor dem Rückkehrer ist klar, hinten links hat Bayern-Wunschspieler Nathaniel Brown (22) auf den letzten Metern noch David Raum (28) überholt.

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Das zentrale Mittelfeld um Felix Nmecha (25) und Aleksandar Pavlovic (22) präsentierte sich in den abschließenden Tests bemerkenswert eingespielt und wird die Routiniers Leon Goretzka (31) und Pascal Groß (34) auf die Bank verweisen. Das wohl letzte – zumindest kleine – Geheimnis wird noch um die deutsche Zehn gemacht.

Thomas Müller und Jürgen Klopp übten sich jüngst in der Deutschen liebster Sommerbeschäftigung und reihten sich unter die 80 Millionen Bundestrainer ein. Das ‚Magenta‘-Experten-Duo würde auf Deniz Undav setzen und den formschwachen Jamal Musiala draußen lassen. Nagelsmann hat aber wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit andere Pläne.

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Die voraussichtliche DFB-Aufstellung: