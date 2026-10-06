Barça: Balde-Abschied mit Kettenreaktion?

Linksverteidiger Alejandro Balde (22) könnte den FC Barcelona im Winter mit einem halben Jahr Verspätung doch noch verlassen. Dies berichtet die ‚Mundo Deportivo‘. Der katalanischen Sportzeitung zufolge würde Hansi Flick in diesem Fall darauf pochen, noch einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten.

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Die zentrale Abwehr bei Barça ist dünn besetzt, das macht sich seit der Muskelverletzung von Andreas Christensen (30) bemerkbar. Konkrete Kandidaten gibt es momentan nicht. Balde seinerseits hat das Interesse von Manchester United geweckt und könnte dem spanischen Tabellenführer angesichts seines bis 2028 datierten Vertrags eine saftige Ablöse einspielen.