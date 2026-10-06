Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça: Balde-Abschied mit Kettenreaktion?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Mundo Deportivo
Alejandro Balde (l.) im Defensivzweikampf @Maxppp

Linksverteidiger Alejandro Balde (22) könnte den FC Barcelona im Winter mit einem halben Jahr Verspätung doch noch verlassen. Dies berichtet die ‚Mundo Deportivo‘. Der katalanischen Sportzeitung zufolge würde Hansi Flick in diesem Fall darauf pochen, noch einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die zentrale Abwehr bei Barça ist dünn besetzt, das macht sich seit der Muskelverletzung von Andreas Christensen (30) bemerkbar. Konkrete Kandidaten gibt es momentan nicht. Balde seinerseits hat das Interesse von Manchester United geweckt und könnte dem spanischen Tabellenführer angesichts seines bis 2028 datierten Vertrags eine saftige Ablöse einspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Alejandro Balde

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Alejandro Balde Alejandro Balde
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert