Kein Vertrag: Köln-Überraschung um Martel?

Der ein oder andere Fan des 1. FC Köln dürfte beim gestrigen Gastspiel beim SC Freiburg (1:2) im Hinblick auf den Aufstellungsbogen zumindest Fragezeichen im Kopf gehabt haben. Diesmal jedoch nicht nur wegen Saïd El Mala (19), dem Lukas Kwasniok einmal mehr nur die Jokerrolle zutraute. Auch Eric Martel saß erstmals in dieser Spielzeit auf der Bank.

„Eric ist Profi, gejubelt hat er nicht. Wir haben sehr erwachsen darüber gesprochen“, so Kwasniok nach der Partie. Stattdessen hat Tom Krauß (24) als defensiver Sechser begonnen, auch in der Abwehr war kein Platz für den ansonsten so wichtigen Defensivspieler. War das ein einmaliger Vorgang oder muss Martel jetzt öfter zuschauen? Unantastbar ist er jedenfalls nicht mehr.

Entscheidung wohl im Februar

Das zeigen auch die neusten Entwicklungen rund um seinen im Sommer auslaufenden Vertrag. Seit Monaten arbeitet Thomas Kessler an einer Verlängerung. Die ‚Bild‘ berichtet jetzt aber überraschend, dass nicht mehr klar ist, ob der FC überhaupt mit Martel in die Zukunft gehen will. Stattdessen schaue man sich am Geißbockheim seit Wochen nach Alternativen um.

Auf die Frage nach dem Stand bei Martel wich Kessler gestern aus: „Ich glaube, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Wir haben jetzt ein Bundesligaspiel gehabt – und da antworte ich gerne drauf. Alles Weitere können wir dann zu einem anderen Zeitpunkt besprechen.“ Im Februar sollen die konkreten Gespräche beginnen, dann fällt wohl auch zeitnah eine Entscheidung um Martels Zukunft.