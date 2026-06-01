DFB-Gegner: Ecuador verkündet WM-Kader

von Simon Martis
Ecuador hat seinen Kader für die WM bekanntgegeben. Angeführt wird La Tricolor von Chamnpions League-Sieger Willian Pacho (24) von Paris St. Germain, Kapitän Moisés Caicedo (24) vom FC Chelsea und dem Ex-Leverkusener Piero Hincapié (24) vom FC Arsenal. Mit Jeremy Arevalo vom VfB Stuttgart berief Nationaltrainer Sebastián Beccacece zudem einen Bundesliga-Profi in sein 26-köpfiges Aufgebot. Der 21-jährige Angreifer absolvierte bislang drei Länderspiele für die Südamerikaner.

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada trifft Ecuador in der Gruppenphase auf die Elfenbeinküste (15. Juni) und Curaçao (21. Juni), bevor am abschließenden Gruppenspieltag das Duell mit der deutschen Nationalmannschaft (25. Juni) ansteht.

