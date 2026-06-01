DFB-Gegner: Ecuador verkündet WM-Kader
Ecuador hat seinen Kader für die WM bekanntgegeben. Angeführt wird La Tricolor von Chamnpions League-Sieger Willian Pacho (24) von Paris St. Germain, Kapitän Moisés Caicedo (24) vom FC Chelsea und dem Ex-Leverkusener Piero Hincapié (24) vom FC Arsenal. Mit Jeremy Arevalo vom VfB Stuttgart berief Nationaltrainer Sebastián Beccacece zudem einen Bundesliga-Profi in sein 26-köpfiges Aufgebot. Der 21-jährige Angreifer absolvierte bislang drei Länderspiele für die Südamerikaner.
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl
Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada trifft Ecuador in der Gruppenphase auf die Elfenbeinküste (15. Juni) und Curaçao (21. Juni), bevor am abschließenden Gruppenspieltag das Duell mit der deutschen Nationalmannschaft (25. Juni) ansteht.
