SCP: Kommen Terrazzino & Schmiedebach?

Der SC Paderborn könnte nach Ende der Transferperiode noch zwei vereinslose Neuzugänge an Bord holen. Nach Informationen des ‚kicker‘ befasst sich der Zweitligist mit einer möglichen Verpflichtung von Manuel Schmiedebach. Der 31-jährige defensive Mittelfeldspieler stand bis Ende Juni bei Union Berlin unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem könnte Marco Terrazzino in Paderborn unterschreiben. Der 29-jährige Offensivspieler befindet sich bei den Ostwestfalen bereits im Probetraining und soll beim morgigen Testspiel gegen den FC Schalke Einsatzminuten erhalten. Terrazzino war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom SC Freiburg an Dynamo Dresden verliehen, seinen Vertrag im Breisgau löste er am Montag auf.