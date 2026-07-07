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Offiziell Bundesliga

Hrgota unterschreibt beim Liga-Konkurrenten

von Tobias Feldhoff
4 min.
Branimir Hrgota feiert seinen Treffer @Maxppp

Wenige Tage nach seinem Vertragsende bei der SpVgg Greuther Fürth hat Branimir Hrgota (33) einen neuen Klub gefunden. Der Offensivspieler heuert bei Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli an. Sportchef Andreas Bornemann sagt über die Unterschrift des Routiniers: „Wir freuen uns sehr, dass wir Branimir von einem Wechsel zum FC St. Pauli überzeugen konnten. Mit seiner Flexibilität erweitert er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel deutlich. Dazu verfügt er über enorm viel Erfahrung und hat immer wieder nachgewiesen, dass er Verantwortung übernehmen und auch in wichtigen Spielen den Unterschied ausmachen kann.“

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Sieben Jahre lang hatte Hrgota das Fürther Trikot übergestreift, in diesem Jahr gelang der Klassenerhalt erst in der Relegation gegen RW Essen. Nun schlägt der Linksfuß ein neues Kapitel beim Liga-Konkurrenten auf. „Ich habe oft genug am Millerntor gespielt, um zu wissen, dass der FC St. Pauli ein besonderer Klub ist. Weil für mich auch die sportliche Perspektive und der Plan, den die Verantwortlichen mir aufgezeigt haben, stimmen, ist mir die Entscheidung für den Wechsel nach Hamburg leichtgefallen“, so der dreifache schwedische Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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