Barça verhinderte Neymar-Wechsel zu Real

Die Geschichte ist bekannt: Neymar wollte Paris St. Germain vor Saisonbeginn verlassen und am liebsten zum FC Barcelona zurückkehren. Die geforderten 300 Millionen Euro Ablöse konnten die Blaugrana aber nicht aufbringen. Barça schnürte stattdessen ein interessantes Paket: Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembélé auf Leihbasis plus 130 Millionen Euro. PSG lehnte dies aber ab und Real Madrid witterte daraufhin seine Chance.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ nun berichtet, platzte der Wechsel ins Santiago Bernabéu dann aber, weil Barça sein Veto einlegte. „Wenn es diesen Sommer nicht klappt, holen wir dich nächstes Jahr“, so das Versprechen von Präsident Josep Maria Bartomeu. Neymar schenkte dem Barcelona-Boss sein Vertrauen und lehnte sämtliche Abwerbeversuche der Königlichen ab.

Rückkehr im zweiten Anlauf?

In einigen Monaten nun wird sich zeigen, was das Versprechen von Bartomeu wert war. Barça will alles unternehmen, um den 28-jährigen Brasilianer wieder an Bord zu holen. Zuletzt war zu hören, dass die Katalanen im Gegenzug sogar Antoine Griezmann (29) plus 50 Millionen nach Paris schicken würden.

Coronakrise hin oder her – die Personalie Neymar wird im Sommer ein heißes Thema werden. Und wenn Barcelona keine Lösung findet, könnte sich auch Real wieder einklinken.