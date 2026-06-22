In einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen gehörte Ibrahim Maza definitiv zu den positiven Überraschungen bei Bayer Leverkusen. Der 20-Jährige musste sich nach seinem Schnäppchenwechsel (zwölf Millionen Euro) von Hertha BSC nur kurz an das Niveau der Bundesliga gewöhnen und gehörte schnell zu den Leistungsträgern unterm Bayer-Kreuz.

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Die Topleistungen des Mittelfeldspielers wecken andernorts Begehrlichkeiten. Einige Topklubs aus Spanien und England haben den algerischen WM-Fahrer auf der Liste, Atlético Madrid hatte im Frühjahr bereits ein erstes Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro hinterlegt.

Kommt die nächste Transferattacke aus der Süper Lig? Wie die türkische Zeitung ‚Takvim‘ berichtet, möchte Galatasaray sein Glück versuchen.

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Trainer sieht Maza als wichtiges Puzzlestück

Auf Wunsch von Trainer Okan Buruk habe die Vereinsführung des Istanbuler Klubs Maza „ins Visier genommen und auf die Transferliste gesetzt“. Die Gelb-Roten wollen ihren Kader sukzessive verstärken, um in Zukunft auch international ein Wort mitreden zu können. Daher habe der Klub „nun Maßnahmen für eines der vielversprechendsten jungen Talente des europäischen Fußballs ergriffen“.

Buruk möchte laut ‚Takvim‘ mit Maza den Raum hinter den Stürmern verstärken. Die allgemeine Strategie für zukünftige Transfers konzentriere sich auf Spieler, „die sowohl die Qualität des aktuellen Kaders steigern als auch eine langfristige Investition darstellen können.“ Ob Bayer Leverkusen bei diesen Plänen mitspielt, ist allerdings fraglich. Vertraglich gebunden ist Maza schließlich noch bis 2030, eine Ausstiegsklausel ist nicht bekannt.