UEFA Nations League
Klopp-Team klettert in der Weltrangliste
@Maxppp
Die deutsche Nationalmannschaft hat in der aktuellen Weltrangliste der FIFA zwei Plätze gut gemacht. Im neuen Ranking steht das DFB-Team auf Rang elf. Die jüngsten Siege in Serbien (3:1) und gegen die Niederlande (5:0) sorgten außerdem für den Einzug ins Viertelfinale der Nations League.
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An der Spitze der Weltrangliste thront weiter Welt- und Europameister Spanien, gefolgt von Argentinien, Frankreich und England. Die Top10 werden komplettiert von Marokko, Portugal, Brasilien, Belgien, der Elftal und Kolumbien.
Die ersten elf Plätze
- Spanien
- Argentinien
- Frankreich
- England
- Marokko
- Portugal
- Brasilien
- Belgien
- Niederlande
- Kolumbien
- Deutschland
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