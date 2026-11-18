Die deutsche Nationalmannschaft hat in der aktuellen Weltrangliste der FIFA zwei Plätze gut gemacht. Im neuen Ranking steht das DFB-Team auf Rang elf. Die jüngsten Siege in Serbien (3:1) und gegen die Niederlande (5:0) sorgten außerdem für den Einzug ins Viertelfinale der Nations League.

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An der Spitze der Weltrangliste thront weiter Welt- und Europameister Spanien, gefolgt von Argentinien, Frankreich und England. Die Top10 werden komplettiert von Marokko, Portugal, Brasilien, Belgien, der Elftal und Kolumbien.

Die ersten elf Plätze