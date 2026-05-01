Liverpool: Jones-Käufer in Sicht

Zieht es Curtis Jones in die Serie A? Laut Fabrizio Romano ist Inter Mailand weiterhin heiß auf den Mittelfeldspieler des FC Liverpool. Die Italiener waren schon im Winter-Transferfenster an Jones dran. Interesse sollen jetzt auch Vereine aus der Premier League signalisieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gespräche mit Liverpool über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrag stocken. Um einen ablösefreien Abgang zu verhindern, könnten die Reds sich genötigt sehen, Jones im Sommer zu verkaufen. Der 25-Jährige stammt aus der LFC-Jugend, in der laufenden Saison kam er in 45 Pflichtspielen zum Einsatz.