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Premier League

Liverpool: Jones-Käufer in Sicht

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
Curtis Jones umarmt Florian Wirtz @Maxppp

Zieht es Curtis Jones in die Serie A? Laut Fabrizio Romano ist Inter Mailand weiterhin heiß auf den Mittelfeldspieler des FC Liverpool. Die Italiener waren schon im Winter-Transferfenster an Jones dran. Interesse sollen jetzt auch Vereine aus der Premier League signalisieren.

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Gespräche mit Liverpool über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrag stocken. Um einen ablösefreien Abgang zu verhindern, könnten die Reds sich genötigt sehen, Jones im Sommer zu verkaufen. Der 25-Jährige stammt aus der LFC-Jugend, in der laufenden Saison kam er in 45 Pflichtspielen zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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