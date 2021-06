Köln: Zweijahresvertrag für Hübers

Der 1. FC Köln wird die Verpflichtung von Timo Hübers wohl noch am heutigen Mittwoch offiziell machen. Wie der ‚Express‘ berichtet, hat der Innenverteidiger am gestrigen Dienstag seinen Medizincheck in der Domstadt bestanden und mittlerweile einen Zweijahresvertrag samt Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da Hübers Arbeitspapier bei Hannover 96 ausläuft, wird keine Ablöse für den 24-Jährigen fällig. Für den Blondschopf ist es bereits das zweite Engagement in Köln. In der Saison 2015/16 war er für die zweite Mannschaft des FC aktiv gewesen, ehe es ihn zurück zu seinem Heimatverein aus Hannover zog.