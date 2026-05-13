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Bundesliga

Gladbach tütet Herold-Deal ein

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Herold schlägt den Ball @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hat den ersten externen Sommertransfer unter Dach und Fach gebracht. Nach Informationen von ‚Sky‘ wurde von allen Seiten Einigung über den Wechsel von Linksverteidiger David Herold (23) zu den Fohlen erzielt. Der frühere U20-Nationalspieler kommt vom Karlsruher SC und unterzeichnet einen bis 2030 datierten Vertrag.

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Mit Herold selbst hatten sich die Gladbacher bereits vor einigen Wochen geeinigt. Im Anschluss liefen Verhandlungen darüber, die auf 3,5 Millionen Euro festgelegte Ausstiegsklausel für den athletischen Linksfuß noch zu drücken. An den KSC ist Herold nur noch ein Jahr vertraglich gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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