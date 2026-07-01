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Premier League

117 Millionen Euro: Tonali-Angebot akzeptiert

von Dominik Schneider - Quelle: The Athletic
Sandro Tonali ist einer der absoluten Leistungsträger bei Newcastle United @Maxppp

Der XXL-Wechsel von Sandro Tonali zu Tottenham Hotspur geht wohl über die Bühne. ‚The Athletic‘ berichtet, dass Newcastle United das Angebot der Spurs über 108 Millionen Euro Sockelablöse und 8,8 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen angenommen hat.

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Der 26-jährige Italiener steht damit vor einem der größten Transfers des Sommers. Tottenham übertrifft den vereinseigenen Rekord für Zugänge deutlich. Bisher waren die 65 Millionen Euro, die Tottenham 2025 an RB Leipzig für Xavi Simons überwies, das Maß aller Dinge.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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