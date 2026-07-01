117 Millionen Euro: Tonali-Angebot akzeptiert

Der XXL-Wechsel von Sandro Tonali zu Tottenham Hotspur geht wohl über die Bühne. ‚The Athletic‘ berichtet, dass Newcastle United das Angebot der Spurs über 108 Millionen Euro Sockelablöse und 8,8 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen angenommen hat.

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Der 26-jährige Italiener steht damit vor einem der größten Transfers des Sommers. Tottenham übertrifft den vereinseigenen Rekord für Zugänge deutlich. Bisher waren die 65 Millionen Euro, die Tottenham 2025 an RB Leipzig für Xavi Simons überwies, das Maß aller Dinge.