Werder: Jung begründet Verlängerung

Anthony Jung hat in einer Medienrunde erläutert, weshalb er seinen Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert hat. Der 31-jährige Linksverteidiger führt aus: „Wir fühlen uns als Familie wohl, ich fühle mich als Spieler verstanden. Mit Ingolstadt hatte ich das Gefühl, nicht gezeigt zu haben, was in mir steckt. Die Chance erneut Bundesliga zu spielen, wollte ich nicht beiseitelegen.“ Und weiter: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, meine Sachen zu packen und abzuhauen.“

Das neue Arbeitspapier von Jung bei den Grün-Weißen ist bis zum Sommer des nächsten Jahres datiert. Für Werder stand der Linksfuß wettbewerbsübergreifend bisher in 54 Spielen auf dem Rasen. In der laufenden Saison war der Routinier in 22 Bundesligaspielen bereits an sechs Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, vier Vorlagen).

