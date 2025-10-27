Augsburg trifft Wagner-Entscheidung

Sandro Wagner muss sich vorerst keine Sorgen um seinen Job beim FC Augsburg machen. Nach Informationen der ‚Bild‘ vertrauen die FCA-Bosse „dem Wagner-Weg weiter eisern“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Samstag gingen die Fuggerstädter mit 0:6 gegen RB Leipzig unter, in der Tabelle ist Augsburg auf Platz 15 abgerutscht. Wagner hatte im Sommer übernommen, nach neun Pflichtspielen steht ein schwacher Punkteschnitt von 1,11 zu Buche.

FCA-Sportdirektor Benjamin Weber betonte nach der Leipzig-Klatsche, dass man „überzeugt bleibt von der Art und Weise“ und man mit Wagner weitermachen wolle, „bis es klappt“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie viel dieses öffentliche Bekenntnis wert ist, könnten auch die kommenden Partien zeigen, sollte der Erfolg weiter ausbleiben. Im Pokal geht es gegen den VfL Bochum, in der Liga stehen anschließend Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart auf dem Programm.