Sensationelle Rückkehr-Option für Alaba

Bei Real Madrid wird David Alaba zum Saisonende seine Koffer packen. Der 33-jährige Verteidiger steht nur noch bis Ende Juni in Valdebebas unter Vertrag, danach schließt sich das Kapitel bei den Königlichen für den Österreicher. Optionen, um seine Karriere fortzusetzen, hat der Linksfuß zahlreiche.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Corriere dello Sport‘ bietet sich dem 112-fachen Nationalspieler auch die Möglichkeit, in sein Geburtsland zurückzukehren. RB Salzburg soll Interesse an einer Verpflichtung des routinierten Abwehrspielers zeigen. In der Mozartstadt würde man Alaba gerne in der Rolle als Mentor für die jüngeren Profis sehen.

Alaba wurde zwar bei Austria Wien ausgebildet, wechselte aber noch im jugendlichen Alter an die Säbener Straße. Dort reifte der flexibel einsetzbare Defensivspezialist zum Profi. In der Bundesliga des ÖFB kam Alaba bisher noch nicht zum Einsatz. Das könnte sich dann im Spätherbst seiner Karriere noch ändern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus – wie bereits in den vergangenen Wochen zu vernehmen war – befindet sich Pini Zahavi für seinen Klienten auch mit Vereinen aus Saudi-Arabien und der MLS im Austausch. Kürzlich reiste der Star-Agent auch nach Italien, um dort mit Vertretern von Juventus Turin und dem AC Maland über ein Engagement von Alaba zu sprechen.