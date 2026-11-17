Harry Kane (33) glänzt auch in dieser Saison wie gewohnt für den FC Bayern München. In bislang 15 Spielen erzielte der Engländer zehn Tore und bereitete ebenso viele Treffer vor. Nur zweimal stand Kane in dieser Spielzeit nicht in der Startelf des Rekordmeisters: Beim Spiel gegen Schalke 04, als ihn Teamkollege Ismael Saibari vertrat, sowie im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg. Dort stand der Engländer zwar im Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz.

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Die starke Abhängigkeit von Kane könnte für die Münchner zum Problem werden. Schließlich ist der Engländer der einzige gelernte Mittelstürmer im Kader der Bayern. Gerade mit Blick auf die lange Saison und die ambitionierten Titelziele in allen Wettbewerben benötigt man eine Alternative für den Angreifer. Ein möglicher Kandidat könnte dabei aus den eigenen Reihen kommen: Ein Bayern-Talent aus dem eigenen Campus könnte den Sprung in die erste Mannschaft schaffen.

Die Rede ist von Bastian Assomo (16), der derzeit mit starken Leistungen sowohl für die U23 des FC Bayern als auch für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf sich aufmerksam macht. Nach Informationen des ‚kicker‘ stehen die Chancen gut, dass der gebürtige Berliner bereits im Winter fest in den Profikader aufrückt. Die Zeitung schreibt, „dass Assomo die Antwort auf die Frage ist, wer Kane, wenn dieser belastungssteuernde Verschnaufpausen benötigen sollte, zeitweise vertreten könnte.“

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Assomo in bestechender Form

Auf Profiebene konnte Assomo bereits erste Erfahrungen sammeln. Im April 2026 gehörte er beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Mainz erstmals zum Spieltagskader von Cheftrainer Vincent Kompany. Während der Sommervorbereitung war er zudem Teil des Teams und erzielte sogar den Siegtreffer beim 2:1-Erfolg gegen den Jeju SK FC.

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In der laufenden Saison überzeugt der 1,90 Meter große Stürmer auch in der Regionalliga: In zwölf Einsätzen gelangen ihm bislang sechs Treffer und eine Torvorlage. Im Nationaldress erzielte er in seinen ersten drei Spielen für die U17 bereits acht Treffer. Auch im heutigen Duell mit Nordirland (4:0) konnte er sein Torkonto weiter aufstocken.