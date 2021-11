Tuchel: Ziyech-Abgang ist „Erfindung der Medien“

An einen möglichen Winterabgang von Hakim Ziyech will Thomas Tuchel nicht denken. Auf der Pressekonferenz zum anstehenden Premier League-Spiel gegen Leicester City (13:30 Uhr) erklärte der deutsche Trainer vom FC Chelsea, dass er keinerlei Absicht hat, den Offensivkünstler abzugeben. Das sei alles nur eine „Erfindung der Medien“, so Tuchel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ziyech wurde zuletzt mit mehreren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Neben dem FC Barcelona wurde auch Borussia Dortmund ein Interesse am 28-Jährigen nachgesagt. Laut Tuchel gibt es aber keine Überlegungen, Ziyech abzugeben: „Im Moment denken wir nicht an einen möglichen Abgang von Hakim im Winter.“