[R]evolution an der Anfield Road – warum Klopp Veränderung braucht

Der Premier League-Experte Leon Kaminski wird künftig in regelmäßigen Abständen eine Kolumne über den englischen Fußball für uns schreiben.

Wir befinden uns in West-London, genauer gesagt im Stadion des FC Brentford, als Jürgen Klopp einiges klar wird. Es ist Montagabend, das Flutlicht strahlt und seine Mannschaft will nur eines: endlich in die Halbzeit. Die Mannschaft der Bees rollt mit Sturmläufen auf das Liverpooler Tor zu und dem Elite-Trainer wird bewusst, dass das nicht mehr der FC Liverpool ist, mit dem er 2020 Meister wurde. Seine Mannschaft wirkt hilflos, kann sich gegen den kleinen FC Brentford kaum wehren. Am Ende siegen die Londoner vollkommen verdient mit 3:1. Und obwohl Klopp später den Schiedsrichter kritisiert, ist es offensichtlich, dass sein Team mit dem Resultat sogar noch gut bedient war. Aber wie konnte es so weit kommen?

Ein Transfersystem mit Erfolg

Wenn man auf Spurensuche nach den Gründen für Liverpools Leistungstief geht, lohnt ein Blick auf das Jahr 2018. Es war die Zeit einer glorreichen Transferpolitik, hier wurde der FC Liverpool von einem guten englischen Team zur Weltklassemannschaft.

Jürgen Klopp, seit 2015 in Amt und Würden, hatte einen guten Eindruck dafür gewonnen, welche Positionen unbedingt verstärkt werden mussten. Die Kasse war durch den Verkauf von Philippe Coutinho (für rund 135 Millionen Euro zum FC Barcelona) prall gefüllt und der Verein entschloss sich, auf dem Transfermarkt aggressiver zu werden.

Mit Andrew Robertson, Mohamed Salah und Virgil van Dijk verpflichtete man in diesem Jahr drei Spieler, die zu Säulen einer legendären Mannschaft werden sollten. Allein 2018 investierte Liverpool über 170 Millionen Euro – so viel hatte man in noch keinem Jahr zuvor ausgegeben. Die Reds zogen noch in derselben Saison ins Champions League-Finale ein, das zwar gegen Real Madrid verloren ging – der Grundstein jedoch war gelegt.

Man hat sich ausgeruht – und wurde nachlässig

Im kommenden Sommer vervollständigten Alisson und Fabinho das Klopp‘sche Puzzle, der Champions League-Triumph 2019 war die Belohnung für die perfekten Transfers. Nun war es soweit, der erste große Erfolg seit Jahren war endlich da – und man wurde nachlässig.

Große Transfers bleiben aus

Anstatt die Kaderbreite zu verbessern und neue, hungrige Leistungsträger anzuvisieren, beließ es der LFC beim Status quo. Takumi Minamino aus Salzburg war 2020 für 8,5 Millionen Euro der Königstransfer, kein Neuzugang dieses Jahres sollte später überzeugen. Man war einfach zufrieden. Die Leistungsträger blieben fit und erreichten die Form ihres Lebens.

Kurzfristig gab die Mannschaft den Kaderplanern recht, die erste Meisterschaft seit über 30 Jahren im Coronajahr 2020 war ein historischer Erfolg. Doch auch nun sahen die Verantwortlichen keine Notwendigkeit für spürbare Kader-Veränderungen. Überraschend entschied sich Klopp für den Transfer von Thiago, der in seinem Power-Fußball von Anfang an wie ein Fremdkörper wirkte.

Das erste Alarmsignal

Es war der Beginn des konstanten Leistungsabfalls der Reds, die Saison der anvisierten Titelverteidigung geriet zum totalen Reinfall. Dabei waren die Gründe offensichtlich, auf dem Transfermarkt hatte man seinen Biss verloren. Planerisch wurden die Verteidigung und das defensive Mittelfeld komplett vernachlässigt. Die Eigentümer des Klubs, die Fenway Sports Group, wollten Summen wie einst für van Dijk nicht mehr bezahlen, hatten sie mit ihrem Investment doch alles erreicht.

Heute muss auf diese Zeit mit mindestens einem weinenden Auge geschaut werden. Die Spieler hinter der ersten Elf sind allenfalls Mittelmaß, der Mané-Abgang schmerzt nach wie vor und die Säulen des früheren Spiels suchen ihre Form. Auch von Verletzungen blieb man über die vergangenen Jahre nicht verschont.

Klopp hätte wissen müssen, dass sein jahrelanger „Heavy-Metal-Fußball“ an seinen Spielern nicht spurlos vorübergeht. Im April des vergangenen Jahres hat der 55-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert, er will also noch einmal angreifen. In Spielen wie gegen Brentford werden die Versäumnisse der Transferpolitik der vergangenen Jahre offengelegt. Seine Spieler werden einfach überrannt, die ultrahohe Verteidigungslinie passt nicht mehr zu den Akteuren auf dem Platz. Es ist schlichtweg kein Klopp-Team mehr zu erkennen.

Wie damals: Es ist die Defensive

In der Abteilung Torgefahr ist Liverpool trotz vieler vergebener Chancen prächtig aufgestellt. Die Transfers von Darwin Núñez und nun von Cody Gakpo sind aber keine wirklichen Problemlöser. Nicht wenige behaupten: Die Schlüssel zu den Erfolgen unter Klopp waren nicht Mohamed Salah und Sadio Mané. Vielmehr waren es die Transfers von Alisson und van Dijk. Erst mit diesen Defensiv-Säulen konnte Klopp jenen Offensiv-Fußball spielen, der die Welt eroberte. Sie gaben ihm das Fundament.

Wenn man sich die Reds heute anschaut, erhärtet sich genau dieses Gefühl: Es ist die Defensive, die das Problem ist. Es gibt kein Fundament mehr. Hier muss Klopp nun erneut ansetzen. Van Dijk war nach seiner schlimmen Verletzung nie mehr der Alte. Dem Niederländer fehlt zudem seit Jahren ein ebenbürtiger Partner in der Innenverteidigung, Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold verspürt darüber hinaus wenig Lust auf Defensivarbeit.

Priorität müssen jedoch auch mindestens zwei lauf- und zweikampfstarke Mittelfeldspieler haben, da Thiago und Jordan Henderson auf die Zielgeraden ihrer Karrieren einbiegen und das Nachwuchspersonal (noch) nicht konkurrenzfähig ist. Was Klopp braucht, ist nicht weniger als eine Kader-Revolution.

Klopp muss jetzt rücksichtslos sein

Er muss ein gewisses Maß an Rücksichtslosigkeit an den Tag legen, der Erfolg steht schließlich über allem. Das mag vielleicht nicht jedem gefallen, verdiente Spieler müssen sich mit weniger Spielzeit zufriedengeben. Gerade jetzt bahnt sich an der Anfield Road ein Besitzer-Wechsel an, Klopp dürfte diesen herbeisehnen.

Eher früher als später braucht es Transferausgaben oberhalb von 200 Millionen Euro. Es müssen neue Säulen her – junge, hungrige Spieler mit viel Potenzial. Die Insel hat weiterhin Lust auf „Heavy-Metal-Fußball“. So wie mit Spielen gegen Brentford darf und wird es nicht weitergehen. Sollte es noch düsterer werden, wird man manchen Fan sagen hören: „Es war magisch, aber niemand ist größer als der Klub. Auch Jürgen Klopp nicht.“ Alle Alarmsirenen sollten jetzt läuten, es ist fünf vor zwölf. Wenn Klopp weitermacht, braucht es Veränderung – und zwar schnell.