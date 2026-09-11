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Bundesliga

Wagners „schwerste“ Köln-Entscheidung

von Julian Jasch
René Wagner ist Trainer des 1. FC Köln @Maxppp

René Wagner muss am Wochenende einige Köln-Profis aktiv aus dem Kader schmeißen. „Es wird die schwerste Entscheidung, die ich bisher treffen musste“, gab der Cheftrainer vor dem morgigen Bundesliga-Topspiel (18:30 Uhr) gegen den SV Werder Bremen zu verstehen. Alle 22 Feldspieler stehen dem 38-Jährigen laut dem ‚kicker‘ zur Verfügung, insofern wird es mindestens vier Akteure erwischen.

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Mit einem Sieg und einer Niederlage starteten die Geißböcke in die neue Saison. Zuletzt nicht mit dabei waren unter anderem Said El Mala (20) und Thijs Dallinga (26), das Sturm-Duo stellt aber wieder eine Option dar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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