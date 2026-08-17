Bei Schalke 04 liegt bald ein Angebot für Adil Aouchiche auf dem Tisch. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird ein Verein aus England noch in dieser Woche eine Offerte für den 24-jährigen Algerier einreichen.

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Aouchiche steht nur noch bis 2027 auf Schalke unter Vertrag. Seit Wochen liegt ihm jedoch ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung bis 2029 zu doppelten Bezügen vor. Laut ‚Sky‘ geht die Tendenz Richtung S04-Verbleib.

Schalke braucht Transfereinnahmen

Klar ist aber auch: Der Bundesliga-Aufsteiger braucht laut Aussage von Sportvorstand Frank Baumann noch „einen größeren Verkauf“, um Punktabzüge abzuwenden. Aouchiche könnte die Kohle einbringen.

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Interessant: Auch Vereine aus der Bundesliga sollen sich zuletzt nach Aouchiche erkundigt haben. Klubnamen nennt ‚Sky‘ jedoch nicht.