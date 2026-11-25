Die Defensive war in der vergangenen Saison die Achillesferse von Eintracht Frankfurt. Sommerzugang Lilian Brassier hat dabei geholfen, die Abwehr ein wenig zu stabilisieren. Entsprechend gut fällt die FT-Bewertung des Transfers aus.
Bisherige Leistung: 5/6
Seit seiner Ankunft am Main hat Brassier jede mögliche Bundesliga-Partie über die volle Distanz bestritten. Der Innenverteidiger leistete sich lediglich beim 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV einen schlimmen Bock, der allerdings keine Auswirkungen auf die drei Punkte hatte. Ansonsten zeigte er starke Leistungen.
Potenzielle Leistung: 5/6
Brassier dürfte sich in Frankfurt seinem Maximum angenähert haben. Riesige Leistungssprünge sind angesichts seines Alters von 27 Jahren eher nicht mehr zu erwarten.
Preis/Leistung: 5/6
Etwas mehr als neun Millionen Euro hat die SGE im Sommer an Stade Rennes gezahlt, um den Defensivspezialisten an Bord zu holen. Die Summe hat sich mit Blick auf Brassiers Darbierungen jetzt schon rentiert.
Erwartungen erfüllt: 6/6
Brassier sollte die wackelige Frankfurt-Abwehr aus der vergangenen Spielzeit stabilisieren – und hat das auch nach seinen Möglichkeiten getan. Dass sich der 1,86 Meter große Linksfuß auf Anhieb so gut einfügt, war nicht selbstverständlich, schließlich ist es seine erste Station außerhalb von Frankreich.
Wiederverkaufswert: 3/6
Es ist nach aktuellem Stand der Dinge nicht davon auszugehen, dass der 27-jährige Brassier seinen Martkwert nochmal deutlich steigert. Der frischgebackene Nationalspieler von Togo (zwei Länderspiele) wurde aber auch nicht geholt, um eines Tages gewinnbringend weiterverkauft zu werden. Als kleines Manko darf der potenzielle Wiederverkaufswert trotzdem bezeichnet werden.
Taktischer Fit: 6/6
Brassier verteidigt körperbetont und kompromisslos. Genau das erwartet Cheftrainer Adi Hütter auch von dem Sommerzugang. Dass Brassier noch keine einzige Spielminute verpasst hat, verdeutlicht, dass Hütter äußerst zufrieden ist.
Weitere Transfer-Ratings
- Joane Gadou | BVB: Der 25-Millionen-Coup
- Zakaria El Ouahdi | HSV-Enttäuschung: Das Millionen-Risiko kann sich noch auszahlen
- Satoshi Tanaka | Trotz der Krise: Schalke gelingt ein Transfer-Coup
- Ismael Saibari | FC Bayern: Saibari hat noch Luft nach oben
- Dzenan Pejcinovic | VfB investiert 25 Millionen – wo bleibt der Impact?
- Joey Veerman | BVB: Der große Glücksgriff auf dem Transfermarkt
- Niclas Füllkrug | SV Werder: Überragender Transfer mit einem Makel
- Facundo Medina | 23 Millionen: Künftiger Bayer-Abwehrchef gefunden
- Nathaniel Brown | FC Bayern: Ist Brown 50 Millionen wert?
- Mio Backhaus | Ist Freiburgs Rekordzugang auch der Königstransfer?
- Noah Atubolu | Eintracht: Große Dauerbaustelle endlich geschlossen?
- Afonso Moreira | 30-Millionen-Deal: Bayers Hoffen auf den Durchbruch
- Ko Itakura | Eine der größten Enttäuschungen des Transfer-Sommers
- Grischa Prömel | VfB: Mittelfeld-Chef gesucht, aber auch gefunden?
- Mikey Moore | Kölns größte Transfer-Enttäuschung
- Robin Gosens | Schalke: Herzenstransfer auf dem Prüfstand
- Moussa Diaby | Ein Königstransfer ohne Krone
- Ethan Nwaneri | BVB: Books einziger Transferflop
- Konstantinos Karetsas | 30-Millionen-Transfer: BVB wartet auf den Durchbruch
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden