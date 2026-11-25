Bisherige Leistung: 5/6

Seit seiner Ankunft am Main hat Brassier jede mögliche Bundesliga-Partie über die volle Distanz bestritten. Der Innenverteidiger leistete sich lediglich beim 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV einen schlimmen Bock, der allerdings keine Auswirkungen auf die drei Punkte hatte. Ansonsten zeigte er starke Leistungen.

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Potenzielle Leistung: 5/6

Brassier dürfte sich in Frankfurt seinem Maximum angenähert haben. Riesige Leistungssprünge sind angesichts seines Alters von 27 Jahren eher nicht mehr zu erwarten.

Preis/Leistung: 5/6

Etwas mehr als neun Millionen Euro hat die SGE im Sommer an Stade Rennes gezahlt, um den Defensivspezialisten an Bord zu holen. Die Summe hat sich mit Blick auf Brassiers Darbierungen jetzt schon rentiert.

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Erwartungen erfüllt: 6/6

Brassier sollte die wackelige Frankfurt-Abwehr aus der vergangenen Spielzeit stabilisieren – und hat das auch nach seinen Möglichkeiten getan. Dass sich der 1,86 Meter große Linksfuß auf Anhieb so gut einfügt, war nicht selbstverständlich, schließlich ist es seine erste Station außerhalb von Frankreich.

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Wiederverkaufswert: 3/6

Es ist nach aktuellem Stand der Dinge nicht davon auszugehen, dass der 27-jährige Brassier seinen Martkwert nochmal deutlich steigert. Der frischgebackene Nationalspieler von Togo (zwei Länderspiele) wurde aber auch nicht geholt, um eines Tages gewinnbringend weiterverkauft zu werden. Als kleines Manko darf der potenzielle Wiederverkaufswert trotzdem bezeichnet werden.

Taktischer Fit: 6/6

Brassier verteidigt körperbetont und kompromisslos. Genau das erwartet Cheftrainer Adi Hütter auch von dem Sommerzugang. Dass Brassier noch keine einzige Spielminute verpasst hat, verdeutlicht, dass Hütter äußerst zufrieden ist.

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