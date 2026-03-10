St. Pauli: Vasilj im Sommer weg?

Ob Nikola Vasilj in der kommenden Saison noch das Tor vom FC St. Pauli hüten wird, ist unklar. Der Vertrag des 30-jährigen Stammkeepers läuft nach Informationen der ‚Sport Bild‘ zwar bis 2027, ist aber nur dann noch so lange gültig, wenn die Kiezkicker in der Bundesliga bleiben. Im Falle des Abstiegs wäre Vasilj ablösefrei auf dem Markt.

Vor zwei Jahren verlängerte der bosnische Nationalspieler seinen Kontrakt beim Klub vom Millerntor. Im Sommer könnte sich der Leistungsträger seinen großen Traum mit der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Nordamerika erfüllen. Setzt sich Bosnien-Herzegowina in den Playoffs gegen Wales und den Sieger aus der Partie Italien gegen Nordirland durch, wäre das Land zum zweiten Mal für eine Endrunde qualifiziert.