Wird Coutinho bei Chelsea eingetauscht?

Philippe Coutinho würde im Sommer gerne nach England zurückkehren. Sein Berater Kia Joorabchian ließ erst kürzlich durchblicken: „Nach der Champions League-Partie in England (gegen Chelsea, Anm. d. Red.) haben wir uns lange unterhalten. In der Premier League hat er immer sehr gerne gespielt, er hat es geliebt. Und natürlich würde er dort liebend gerne wieder spielen.“

An Interessenten von der Insel mangelt es nicht. Der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United, Leicester City und allen voran der FC Chelsea sollen bereits ihre Fühler ausgestreckt haben. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ könnte es zu einem Tauschdeal mit den Blues kommen.

Wunschspieler Kanté

Schließlich ist Barça auf der Suche nach einem zweikampfstarken Sechser, der auch spielerisch auf hohem Niveau agiert. Tanguy Ndombélé (23) von Tottenham Hotspur ist ebenso ein Thema wie Fabián Ruiz (24) von der SSC Neapel. Die höchste Meinung haben die Bosse in Barcelona aber wohl von N'Golo Kanté (29) vom FC Chelsea.

Der französische Weltmeister wird in diesen Tagen vermehrt mit einem Weggang von der Stamford Bridge in Verbindung gebracht. Auch Real Madrid soll am 1,68 Meter großen Laufwunder interessiert sein. Kantés Kontrakt bei Chelsea ist allerdings noch bis 2023 datiert und enthält keine Ausstiegsklausel. Das letzte Wort haben also die Blues. Womöglich sorgt die Aussicht auf Coutinho für Verhandlungsbereitschaft in London. So zumindest lautet die Hoffnung der Blaugrana.