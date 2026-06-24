Hype-Ranking: Die WM-Durchstarter nach zwei Spieltagen

Platz 10: Elijah Just (26/Neusseland)

zuvor Platz 4

An seine Doppelpack-Performance zum Start konnte der Flügelspieler nicht anknüpfen. Nach enttäuschenden 85 Minuten wurde der Mann vom FC Motherwell ausgewechselt.

Platz 9: Nathaniel Brown (23/Deutschland)

zuvor Platz 5

Der designierte Bayern-Neuzugang erhielt zwar Lob vom Bundestrainer, mehr als FT-Note 3 verdiente er sich gegen die Elfenbeinküste (2:1) aber nicht. Vor dem Gegentreffer trat Brown doch ziemlich unglücklich am Ball vorbei.

Platz 8: Vozinha (40/Kap Verde)

zuvor Platz 3

Auf eine überragende Leistung inklusive Millionen knapp 16 Millionen neuer Instagram-Follower folgte beim 2:2 gegen Uruguay eine durchschnittliche Performance von Vozinha, der bei den Gegentoren nicht wirklich etwas ausrichten konnte.

Platz 7: Yasin Ayari (22/Schweden)

zuvor Platz 2

Auf seinen fulminanten Doppelpack zum Start ließ Ayari ein ordentliches Spiel gegen die Niederlande folgen, war wieder aus der Distanz gefährlich. Allerdings setzte es eine 1:5-Klatsche für Schweden.

Platz 6: Eloy Room (37/ Curaçao)

neu dabei

15 Paraden gegen Ecuador (0:0) bedeuteten nicht nur den ersten WM-Punkt für den Neuling aus der Karibik, sondern auch einen neuen Torhüter-WM-Rekord. Room vernagelte seinen Kasten regelrecht. Auf Vereinsebene ist er noch bis Ende November an den US-Zweitligisten Miami FC gebunden.

Platz 5: Johan Manzambi (20/Schweiz)

neu dabei

Aus Bundesliga-Perspektive ist es kaum zu begreifen, weshalb der Star des SC Freiburg bislang nicht in der Schweizer Startelf steht. Bei seiner Einwechslung gegen Bosnien (4:1) wurde Manzambi dann mit zwei Treffern zum Matchwinner. Längst sind große Klubs am flexiblen Mittelfeldmann dran. Freiburg schweben 50 Millionen vor. Der Preis dürfte mit weiteren WM-Toren sogar noch steigen.

Platz 4: Felix Nmecha (25/Deutschland)

neu dabei

Auf sein starkes Auftaktspiel ließ der Dortmunder eine noch stärkere Performance gegen die Elfenbeinküste folgen. Nmecha treibt das deutsche Spiel aus dem Mittelfeld an und ist wichtig an beiden Enden des Spielfelds. Der FC Bayern soll Kontakt aufgenommen haben, auch viele Premier League-Riesen sowie Real Madrid schauen genau hin. Der BVB ist in diesem Sommer angeblich erst ab 120 Millionen Euro Ablöse gesprächsbereit. 2027 kostet Nmecha festgeschriebene 80 Millionen.

Bei welchem Klub seht ihr Felix Nmecha in der kommenden Saison? Borussia Dortmund FC Bayern Manchester City Manchester United FC Liverpool Real Madrid ein anderer Verein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Platz 3: Ayase Ueda (27/Japan)

neu dabei

In der abgelaufenen Saison erzielte der Mittelstürmer in 31 Eredivisie-Partien starke 25 Treffer. Und in Nordamerika macht er für die Samurai Blue genau da weiter, im zweiten Gruppenspiel gegen Tunesien (4:0) war er an drei Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, ein Assist). Aus der Premier League und der Bundesliga sollen bereits erste konkrete Anfragen für Ueda vorliegen.

Platz 2: Deniz Undav (29/Deutschland)

neu dabei

Auch international ist der DFB-Stürmer nach seinem Doppelpack gegen die Elfenbeinküste in aller Munde. Transferhoffnungen darf sich aber wohl keiner der neuen Interessenten machen, schließlich verlängerte Undav erst kurz vor Turnierstart bis 2029 beim VfB. Übrigens: Am Donnerstag (22 Uhr) gegen Ecuador darf der Publikumsliebling wohl von Beginn an ran.

Platz 1: Ayyoub Bouaddi (18/Marokko)

zuvor Platz 1

Der Mittelfeldspieler verteidigt Platz eins im FT-Ranking: Auch gegen Schottland (1:0) war Bouaddi ein echter Ballmagnet und spielte mit einer für sein Alter beeindruckenden Cleverness. Real Madrid soll sich immer konkreter mit dem Juwel des OSC Lille beschäftigen. Mindestens 70 Millionen soll Bouaddi kosten, mit jeder starken Leistung werden es mehr.

Hier geht es zum Ranking nach dem 1. Spieltag