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El Arabi bleibt bei Olympiakos

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Youssef El Arabi (35) und Olympiakos Piräus gehen auch in Zukunft einen gemeinsamen Weg. Der marokkanische Torjäger unterzeichnet einen neuen Vertrag bis 2024 beim griechischen Topklub.

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