El Arabi bleibt bei Olympiakos
- veröffentlicht am
Youssef El Arabi (35) und Olympiakos Piräus gehen auch in Zukunft einen gemeinsamen Weg. Der marokkanische Torjäger unterzeichnet einen neuen Vertrag bis 2024 beim griechischen Topklub.
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί συνεχίζει στον Ολυμπιακό μέχρι το 2024! / @elarabiyoussef continues in Olympiacos FC until 2024! 🔴⚪⚽️ #Olympiacos #YoussefElArabi #ElArabi #Renewal #Morocco #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/tnpUBqwRri— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) June 15, 2022
Weitere Infos
Empfohlene Artikel
Empfohlene Artikel
Empfohlene Artikel
Empfohlene Artikel
Empfohlene Artikel
Empfohlene Artikel
Kommentare